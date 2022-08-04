Почти 3 млн обращений: как беженцы эвакуируются с территории Украины

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Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации при содействии Минобороны России продолжается эвакуация мирных граждан. Государственную границу Российской Федерации пересекает и личный автотранспорт мирных жителей.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.

На «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации продолжают поступать обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским ВС районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Всего в базе данных более 2 759 800 таких обращений из более чем двух тысяч населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики. Также продолжается поток беженцев в Россию с освобожденных территорий Харьковской области.

Прилеты со стороны украинских позиций приходятся по жилым кварталам городов. Происходят ежедневные бомбежки небольших сел и хуторов. Удары наносятся по скоплениям мирных жителей, местам выдачи денежной компенсации, гуманитарной помощи, импровизированным мини-рынкам.

Мирных граждан Харьковской области, прежде всего семьи с детьми и пожилых людей, в перерывах между обстрелами к границе вывозят российские военнослужащие. Затем, уже на российской территории, в пунктах пропуска беженцам оформляют документы, проверяют их данные. Если вопросов не возникает, люди могут самостоятельно уехать к родственникам или друзьям.

Тех же, кому не к кому ехать, организованно отправляют в пункты временного пребывания. Там организовано горячее питание, работают психологи МЧС, есть комнаты досуга ребенка. В этих мобильных центрах беженцы находятся от пары дней до недели. Затем их распределяют и доставляют уже в стационарные центры пребывания: санатории, пансионаты и гостиницы в различных регионах страны.