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Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Виктория Ивашечкина
05:08 09.08.2022
Ранее Сенат одобрил резолюцию о ратификации соответствующих протоколов.
Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
© Фото: Yuri Gripas, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Американский лидер Джо Байден во вторник, 9 августа, подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сказано в распространенном Белым домом рабочем графике политика.

«Президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении к Североатлантическому договору Финляндской Республики и Королевства Швеция», - отмечается в графике, передает РИА Новости.

В мае этого года Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух государств при Организации Североатлантического договора вручили генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу соответствующие документы. 

До этого Хельсинки и Стокгольм приняли официальное решение о вступлении в альянс. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ отметил, что расширение альянса за счет этих двух государств не создает непосредственной угрозы для России, однако распространение блока повлечет ответ со стороны Москвы.

Несколькими днями ранее американский Сенат одобрил резолюцию о ратификации протоколов, касающихся присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Одобрение документа было достигнуто по итогам проведенного голосования. Штаты вошли в группу из более чем 20 стран, законодательные органы которых поддержали ратификацию протоколов о расширении альянса.

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