Сенат США одобрил вступление в НАТО Швеции и Финляндии

В результате голосования сенаторы США одобрили ратификацию документов о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

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Американский Сенат одобрил резолюцию о ратификации протоколов, касающихся присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому Альянсу. Такое решение госорган Соединенных Штатов принял в среду, 3 августа.

Одобрение документа было достигнуто по итогам проведенного голосования. Как указывает РИА Новости, в связи с данным событием США вошли в группу из более чем 20 стран, законодательные органы которых поддержали ратификацию протоколов о расширении НАТО.

Ранее власти Швеции обозначили, что при условии вступления страны в НАТО государство будет придерживаться своей позиции в отношении ядерного оружия. Даже будучи частью Альянса, Швеция не согласна размещать на своей территории ядерное оружие.