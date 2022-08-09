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Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Максим Крюков
21:30 09.08.2022
Таким образом, Соединенные Штаты стали 23 страной из 30, которая ратифицировала присоединение скандинавских стран к Североатлантическому альянсу.
Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
© Фото: Evan Vucci - Pool CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Таким образом, Соединенные Штаты стали 23 страной из 30, которая ратифицировала вступление скандинавских стран в Североатлантический альянс. К настоящему моменту заявку не ратифицировали Испания, Португалия, Турция, Греция, Венгрия, Чехия и Словакия.

Сегодня политолог рассказал, почему вместо Украины в НАТО приняли Швецию и Финляндию. По его словам, Североатлантический альянс не торопится принимать в свои ряды Украину из-за проводимой на ее территории специальной военной операции ВС РФ. Кроме того, в руководстве блока отдают себе отчет в том, что на Украине сосредоточено незначительное количество российских войск и в случае реального конфликта коллективный Запад может не выстоять против Москвы.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил о неготовности страны ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Боздаг отметил, что Турция одобрит членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом блоке при выполнении нескольких условий правительством этих скандинавских стран.

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