Министр юстиции Турции напомнил Швеции и Финляндии об условиях отказа в приеме в НАТО

Министр юстиции Турции назвал условия, при соблюдении которых возможно одобрение приема в НАТО двух скандинавских стран.

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Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил о неготовности страны ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Боздаг отметил, что Турция одобрит членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе при выполнении нескольких условий правительством этих скандинавских стран.

«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки, пока они не сдержат свое слово», - приводит ТАСС слова министра, сказанные в эфире турецкого канала Akit TV.

Камнем преткновения стали обязательства по борьбе с терроризмом, которые по мнению Боздага, Стокгольм и Хельсинки не выполняют. Глава турецкого Минюста подчеркнул, что в Анкаре пока не получили от Швеции и Финляндии ответы на запросы об экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности.

Напомним, что по условиям меморандума, который подписали главы внешнеполитических ведомств Турции, Швеции и Финляндии 28 июня на полях мадридского саммита НАТО, предусматривает сотрудничество в борьбе с терроризмом. Среди конкретных шагов, которые ждет Анкара, помощь в пресечении деятельности Рабочей партией Курдистана и организации ФЕТО.