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Политолог рассказал, почему вместо Украины в НАТО приняли Швецию и Финляндию

Ян Брацкий
10:30 09.08.2022
По мнению эксперта, в НАТО понимают, что, приняв Украину в свои ряды, вооруженным силам альянса предстоит немедленно столкнуться с Российской армией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NATO, Twitter
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Североатлантический альянс не торопится принимать в свои ряды Украину из-за проводимой на ее территории специальной военной операции ВС РФ. Такого мнения придерживается политолог Леонид Хазанов.

«Соответственно, если НАТО примет Украину в свои ряды, значит, завтра альянс должен будет вступить в вооруженное противостояние с нашей страной. ВС РФ действуют эффективно, и воевать с нами весьма опасно для НАТО», - рассказал Хазанов в беседе со «Звездой».

Кроме того, в руководстве блока отдают себе отчет в том, что на Украине сосредоточено незначительное количество российских войск и в случае реального конфликта коллективный Запад может не выстоять против Москвы, уточнил эксперт.

«Альянс не хочет наскочить на приключения. Натовские генералы сидят в тылу, им удобно, они строят планы, занимаются разведкой и настоящая война им не нужна», - добавил политолог.

Что касается Швеции и Финляндии, то эти страны весьма успешны в экономическом плане и для НАТО разумнее расширяться за их счет.

«Это маленькие нейтральные страны. Их армии довольно слабые и существенной роли не сыграют. В экономическом плане они достаточно сильны, и альянсу обогатить свои ряды за их счет более выгодно», - уверен Хазанов.

Ожидается, что 9 августа станет известно о подписании президентом США Джо Байденом протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Несколькими днями ранее американский сенат одобрил резолюцию о ратификации этих протоколов. Одобрение документа было достигнуто по итогам проведенного голосования. Штаты вошли в группу из более чем 20 стран, законодательные органы которых поддержали ратификацию протоколов о расширении альянса.

Официальные Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в альянс в мае этого года. Послы двух государств при Организации Североатлантического договора вручили генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу соответствующие документы.

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