Серена Уильямс сообщила о намерении завершить карьеру

По словам спортсменки, у нее началась новая глава в жизни.

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Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что в скором времени намерена завершить профессиональную карьеру. По словам спортсменки, у нее началась новая глава в жизни.

«Лучшее слово для описания того, чем я занимаюсь, - это эволюция. Я здесь, чтобы сказать вам, что перехожу от тенниса к другим более важным для меня делам», - рассказала теннисистка в интервью для журнала Vogue.

Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема. Кроме того, на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна - в одиночном.

Напомним, сегодня российский теннисист Карен Хачанов одержал двухсотую победу в своей спортивной карьере. Очередное достижение спортсмен оформил на турнире в Монреале.

В рамках престижного теннисного соревнования россиянин вышел на корт против аргентинца Франсиско Серундоло. Более высокий класс Хачанова оказался решающим, и он одержал уверенную победу в трех сетах со счетом 7:6, 7:5, 6:3.