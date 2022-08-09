Спорт Российский теннисист Хачанов одержал двухсотую победу в карьере Ян Брацкий На данный момент Карен Хачанов занимает 28-е место в рейтинге ATP, имея 1 395 очков в своем активе. © Фото: Maksim Konstantinov. GlobalLookPress Читайте нас на: Российский теннисист Карен Хачанов одержал двухсотую победу в своей спортивной карьере. Очередное достижение спортсмен оформил на турнире в Монреале. В рамках престижного теннисного соревнования россиянин вышел на корт против аргентинца Франсиско Серундоло, пишет «РГ». Более высокий класс Хачанова оказался решающим, и он одержал уверенную победу в трех сетах со счетом 7:6, 7:5, 6:3. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика