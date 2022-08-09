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Российский теннисист Хачанов одержал двухсотую победу в карьере

Ян Брацкий
12:04 09.08.2022
На данный момент Карен Хачанов занимает 28-е место в рейтинге ATP, имея 1 395 очков в своем активе.
Российский теннисист Хачанов одержал двухсотую победу в карьере
© Фото: Maksim Konstantinov. GlobalLookPress
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Российский теннисист Карен Хачанов одержал двухсотую победу в своей спортивной карьере. Очередное достижение спортсмен оформил на турнире в Монреале.

В рамках престижного теннисного соревнования россиянин вышел на корт против аргентинца Франсиско Серундоло, пишет «РГ».

Более высокий класс Хачанова оказался решающим, и он одержал уверенную победу в трех сетах со счетом 7:6, 7:5, 6:3.

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