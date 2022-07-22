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Европол официально прокомментировал вопрос контрабанды оружия с Украины

Анастасия Бобылева
22:47 22.07.2022
Европол выпустил заявление и высказался на тему возможной утечки украинского оружия к террористам. Возможность такой утечки в агентстве не опровергли.
Европол официально прокомментировал вопрос контрабанды оружия с Украины
© Фото: Yuriko Nakao AFLO Globallookpress
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Европейское полицейское агентство (Европол) выпустил официальное заявление после публикации о возможном ввозе оружия из Украины в ЕС. В заявлении сообщается, что Европол старается держать ситуацию под контролем. Факты возможной утечки организация не опровергает.

«Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы снизить угрозу незаконного ввоза оружия в Европейский союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия», - уточняется в заявлении.

Однако наличие угрозы перепродажи оружия «не в те руки» во время военных действий агентство признало. Организация уточняет, что распространение оружия и взрывчатых веществ на Украине может привести к увеличению контрабандистских поставок в страны Евросоюза. После завершения конфликта, говорится в заявлении, эта угроза даже может возрасти.

Ранее официальный представитель Европола Ян Оп Ген Орт рассказал о риске утечки украинского оружия к террористам и организованной преступности. Также Европол рассказал о зафиксированных случаях торговли военными товарами в даркнете.

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