Трамп заявил об обыске агентов ФБР в его поместье Анна Касаткина ФБР могли заинтересовать секретные документы, которые экс-президент забрал из Белого дома, пишет The New York Times. © Фото: Greg Lovett, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго обыскали агенты Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social. «Мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, на данный момент в осаде, обыскан и занят большой группой агентов ФБР», - написал он. По данным источников The New York Times, агентов ФБР, скорее всего, заинтересовали секретные документы, которые экс-президент забрал из Белого дома после ухода с поста главы государства. Трамп, по данным издания, на протяжении нескольких месяцев не возвращал документы по запросу Национального архива из 15 вынесенных им ящиков и шел на встречу только тогда, когда возникала угроза их принудительного изъятия. Как сообщили собеседники издания, знакомые с расследованием, ФБР могли проверять, не остались ли в доме экс-президента еще какие-то бумаги. Ранее журналистка Мэгги Хаберман в своей книге рассказала о том, что во время президентства Трампа сотрудники Белого дома часто находили в туалетах следы уничтоженных документов, из-за которых периодически возникали засоры. Персонал резиденции при этом убежден, что это дело рук самого бывшего лидера США.