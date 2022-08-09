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«Киев понимал, что уничтожит своих же азовцев* именно здесь»: Слуцкий посетил СИЗО в Еленовке

Игнат Далакян
14:42 09.08.2022
По словам Слуцкого, украинские власти запрашивали перевод своих боевиков именно в Еленовку, чтобы знать точные координаты их места содержания.
© Видео: slutsky_l, Telegram © Фото: slutsky_l, Telegram
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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с иностранными журналистами посетил СИЗО в Еленовке, по которому Вооруженные силы Украины нанесли удар, чтобы сложившие оружие военнослужащие перестали давать показания о военных преступлениях киевского режима.

По словам депутата, украинские власти запрашивали перевод своих боевиков именно в Еленовку, чтобы знать точные координаты их места содержания.

Представители СМИ из Франции, Италии, Германии, Сербии, Никарагуа, КНДР ознакомились с доказательствами, что удар был нанесен именно украинскими боевиками и именно из HIMARS, а также своими глазами увидели все разрушения на месте этого варварского обстрела.

Напомним, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар по СИЗО №120 в Еленовке, где содержались сложившие оружие украинские военнослужащие. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен из американской системы залпового огня HIMARS. В результате удара была убита и покалечена большая часть из находившихся там бойцов ВСУ.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории РФ.

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