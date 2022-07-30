МО РФ: число погибших во время обстрела СИЗО в Еленовке выросло до 50

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В Минобороны России заявили, что число погибших во время обстрела СИЗО в Еленовке выросло до 50.

«В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня "Хаймарс" по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев», - рассказал в ходе брифинга официальный представитель МО Игорь Конашенков.

По последним данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Конашенков подчеркнул, что останки 48-ми военнопленных украинцев были извлечены из-под завалов помещений изолятора. Двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались при транспортировке в медучреждение.

Накануне в Минобороны сообщили, что в результате удара ВСУ по следственному изолятору в Еленовке погибли 40 украинских пленных, еще 75 ранены, также пострадали восемь сотрудников изолятора. Официальный представитель российского оборонного ведомства уточнил, что украинский удар был нанесен ночью, когда пленные спали.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.