Глава эстонского правительства предложила запретить россиянам въезд в ЕС

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Глава кабмина Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам, назвав поездку в Европу привилегией.

«Посещение Европы - это привилегия, а не право человека. Пора прекращать туризм из России уже сейчас», - написала политик в своем Twitter-аккаунте.

С ее слов, входящие в шенгенскую зону страны продолжают активную выдачу виз гражданам России, несмотря на закрытое авиасообщение. В результате большинство туристов въезжают на территорию Европы через Эстонию, Латвию и Финляндию.

Ранее глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер предложил несколько вариантов ограничения российского туризма в страну. Среди прочих мер, это разрешения на въезд только родственникам резидентов и по веским причинам - на лечение, похороны и так далее, аннулирование всех выданных россиянам виз и прочие ограничения.

Между тем визовый кодекс Европейского союза не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе и для россиян, но каждая страна Европейского союза может принимать решения по отдельным случаям. Об этом ранее заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любые попытки изолировать россиян не имеют перспектив. По словам официального представителя Кремля, «душок» у таких инициатив не очень хороший, а страны, пытающиеся наказать Россию уже «активно платят за это по счетам».