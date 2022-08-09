ЕК: визовый кодекс ЕС не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз

Как отметили в ЕК, страны ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации.

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Визовый кодекс Европейского союза не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе и для россиян, но каждая страна Европейского союза может принимать решения по отдельным случаям. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе на фоне призывов украинского президента Владимира Зеленского запретить въезд гражданам России.

«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны - члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», - цитирует ТАСС Хиппер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любые попытки изолировать россиян не имеют перспектив. По словам официального представителя Кремля, «душок» у таких инициатив не очень хороший, а страны, пытающиеся наказать Россию уже «активно платят за это по счетам».

До этого граждане России, которые пытались оформить электронную визу для въезда в Мексику, получили отказ на украинском языке. С таким отказом граждане Российской Федерации сталкивались на сайте посольства Мексики в Москве.