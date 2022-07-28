В МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы

В стране предложили шесть способов не пускать на свою территорию туристов из России.

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В Финляндии предложили шесть вариантов ограничения российского туризма в страну. Обсуждение ведется на фоне обсуждения уместности присутствия россиян в Финляндии из-за спецоперации на Украине.

По словам главы консульского отдела финского МИД Юсси Таннер, полный запрет на оформление виз россиянам запрещен законами Евросоюза и правилами Шенгенского пространства.

Второй вариант - ограничение количества принимаемых заявлений на визы - малоэффективен, так как в России только многолетних финских виз порядка 100 тысяч.

В третьем варианте Финляндия может разрешить въезжать в страну только родственникам резидентов по веским причинам - на лечение, похороны и так далее.

Четвертый вариант предполагает аннулирование всех выданных россиянам виз, однако это также, вероятно, не законно по нормам и ЕС, и самой Финляндии.

В пятом варианте можно было бы закрыть границу для пассажирских перевозок. Данная мера чревата общественными протестами и не будет поддержана политиками.

Шестой вариант предполагает общее решение Евросоюза, согласно которому Финляндия декларирует направление своей политики.

Ранее в Москве пообещали предпринять ответные меры в случае отказа Финляндии выдавать россиянам шенгенские визы. Крупнейшие парламентские партии Финляндии 25 июля поддержали запрет на выдачу туристических виз россиянам, несмотря на недавние заверения МИД страны, что никаких изменений в визовой политике не планируется.