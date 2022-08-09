Минобороны России: уничтожен заглубленный командный пункт воздушных сил Украины под Винницей

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении заглубленного командного пункта воздушных сил Украины под Винницей. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Кроме этого, он сообщил об ударе высокоточным оружием морского базирования большой дальности по большому украинскому складу с боеприпасами. Он находился в районе населенного пункта Умань в Черкасской области. При этом было уничтожено более 300 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS производства США.

Игорь Конашенков констатировал и утрату боеспособности 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ. По его словам, украинское подразделение потеряло 340 человек убитыми и ранеными в результате наступательных действий ВС РФ. После этого остатки украинского батальона самовольно покинули занимаемые позиции.

Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в небе ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов