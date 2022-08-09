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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в небе ДНР

13:13 09.08.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, украинский самолет был сбит в районе населенного пункта Торецкое.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России заявили об уничтожении в воздухе украинского истребителя МиГ-29. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики», - отметил Конашенков. 

Также, как заметил Игорь Конашенков, средства ПВО перехватили 17 снарядов украинских РСЗО HIMARS в районах Херсона, Новой Каховки (Херсонская область), а также Мелитополя (Запорожская область). Еще было сбито три вражеских беспилотника. Это произошло в районах населенного пункта Петровское и железнодорожной станции Рутченково в ДНР, а также населенного пункта Моспаново в Харьковской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел суточные итоги ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Было поражено два украинских пункта управления, которые находились в районах населенных пунктов Северск и Очеретино в ДНР. Досталось и трем складам боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка (ДНР), Жовтневое (Николаевская область) и Осокоровка (Херсонская область). Поражению подверглись и войска неприятеля в 123 районах. 

Конашенков сообщил о результатах контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе было поражено две украинские артиллерийские батареи в района населенного пункта Веселое в ДНР. В число пораженных орудий вошли и американские гаубицы М777А2. 

Еще было подавлено два огневых взвода украинских РСЗО в района населенного пункта Ласточкино и шесть вражеских артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц. Это произошло в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка и Георгиевка в ДНР.

Игорь Конашенков озвучил актуальные потери украинской военной техники. Согласно этим данным, уничтожено 264 самолета, 145 вертолетов, 1 711 беспилотников, 363 ЗРК, 4 278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины РСЗО, 3 284 орудия и миномета, а также 4 785 единиц специальной автотехники. 

Также официальный представитель МО РФ заявил об уничтожении как минимум 335 иностранных наемников на Украине за месяц.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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