В МО РФ сообщили об уничтожении множества боеприпасов к HIMARS и М777 в Черкасской области

В военном ведомстве также сообщили об уничтожении заглубленного командного пункта воздушных сил Украины под Винницей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Российские военные нанесли ракетный удар по крупному складу боеприпасов под городом Умань в Черкасской области, уничтожив более 300 снарядов к американской РСЗО HIMARS и много боеприпасов к буксируемым гаубицам М777 иностранного производства. Об этом на брифинге 9 августа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также сообщил об уничтожении заглубленного командного пункта воздушных сил Украины под Винницей, уточнив, что удар по неприятельской цели наносился с помощью ракет воздушного базирования большой дальности.

Представитель российского военного ведомства рассказал о серьезных потерях ВСУ в личном составе в ходе наступления российских военных. По его словам, 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады утратил боеспособность, в боях погибли и были ранены более 340 украинских военных, после чего оставшиеся покинули позиции.

Как утверждает Конашенков, как минимум 335 иностранных наемников уничтожены в рамках специальной военной операции на Украине за месяц.

Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов рассказал, как российские военные используют БПЛА «Орлан-10» в зоне спецоперации на Украине. Отмечается, что летательные аппараты могут находиться в воздухе по несколько часов и преодолевать большие расстояния.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов