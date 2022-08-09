МО РФ: количество иностранных наемников на Украине сократилось почти на 550 человек

При этом за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Alexander Grishin, RussianLook, Globallookpress

С 8 июля по 5 августа количество иностранных наемников на Украине сократилось на 549 человек, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, число иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне официального Киева, изначально составляло 2 741 человек, а к 5 августа всего 2 192 человека.

В то же время иностранные военные специалисты продолжают приезжать на территорию Украины, однако, как утверждает представитель российского военного ведомства, их количество не перекрывает потери. За прошедшие недели прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии, добавил Конашенков.

Он отметил, что за месяц 335 наемников из-за границы были ликвидированы, еще 389 самовольно покинули Украину. По темпам убыли наемников лидирует Польша. Уничтожено 99, выехало 146 боевиков. Кроме того, за прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США. Данные по изменениям численности иностранных военных на Украине опубликованы на ресурсах российского военного ведомства.

В ежедневной сводке Минобороны также говорится о ракетном ударе по Винницкой области и уничтожении заглубленного командного пункта воздушных сил Украины. Также сообщается об ударе по складу боеприпасов в Черкасской области и уничтожении более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS, а также уничтожении боеприпасов к буксируемым гаубицам М777.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов