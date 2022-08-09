В США ответили на вопрос о визе Лаврову для участия в Генассамблее ООН

В американском постпредства при ООН заявили, что обязаны содействовать приезду представителей государств-членов организации.

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Представитель постпредства США при Организации Объединенных Наций (ООН) ответил на вопрос о визе главе МИД РФ Сергею Лаврову для участия в Генассамблее в сентябре. По его словам, в соответствии со своими обязательствами Штаты обязаны содействовать приезду представителей государств-членов ООН в штаб-квартиру организации.

Президент России Владимир Путин ранее распорядился о том, что делегацию РФ на Генассамблее ООН должен возглавить Лавров.

Как заявил РИА Новости представитель американского постпредства, визовые вопросы в соответствии с законодательством США являются конфиденциальными, однако в рамках соглашения страна обязана содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов организации.

«Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», - подчеркнул он.

США в конце февраля ввели санкции против Лаврова, которые, в частности, подразумевают ему запрещать въезжать в страну. В МИД РФ эти рестрикции назвали нелегитимными.