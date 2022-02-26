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Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова

Роман Захаров
02:10 26.02.2022
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что ограничения ЕС, в случае их одобрения, будут касаться заморозки активов.
Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Власти ЕС приняли решение о внесении в санкционный список президента России Владимира Путина и главу российского МИД Сергея Лаврова. Это следует из документа, который был размещен в официальном журнале Евросоюза.

Что именно будут представлять из себя данные санкции, в журнале не указывается, однако ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что ограничения, в случае их одобрения, будут касаться заморозки активов.

Кроме того, санкции против президента России и министра иностранных дел нашей страны ввели Соединенные Штаты. Как информирует Минфин США, Путин и Лавров добавлены список «специально определенных и заблокированных персон офиса по контролю за иностранными активами».

Ранее сообщалось, что Евросоюз с 28 февраля 2022 года прекращает действие взаимного соглашения с Россией по упрощенной процедуре выдачи виз. Ограничение затронет членов официальных делегаций и обладателей дипломатических паспортов РФ, российских бизнесменов и парламентариев.

Недружественные шаги со стороны Европы и США связаны с проводимой Россией спецоперацией по защите жителей Донбасса, о которой 24 февраля в своем телеобращении объявил Владимир Путин. После этого ряд стран по всему миру заявили о введении новых антироссийских санкций.

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