Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на Генассамблее ООН в сентябре

Также в состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, сенатор Григорий Карасин, постпред России при ООН в США Василий Небензя и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)», - говорится в документе.

Также в состав делегации вошли заместитель министра Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН в США Василий Небензя, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе беседы изложил российские принципиальные подходы на фоне спецоперации по защите Донбасса. Министр отдельно отметил, что цели и задачи СВО будут выполнены в полной мере.