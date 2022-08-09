Песков заявил, что «душок» у инициатив изолировать россиян не очень хороший

По словам Пескова, страны, которые пытаются наказать Россию, уже активно платят за это по счетам.

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Любые попытки изолировать россиян не имеют перспектив, «душок» у таких инициатив не очень хороший. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Любые попытки изолировать россиян или Россию - это процесс, который не имеет перспектив. "Душок" у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего. Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются наказать Россию, они уже активно платят за это по счетам. И сами страны, и граждане», - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял об отсутствии предпосылок для переговоров президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Песков отметил, что для осуществления встречи лидеров России и Украины переговорным делегациям необходимо проделать всю «домашнюю работу».