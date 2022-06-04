Россияне при оформлении визы в Мексику получили отказ на украинском языке

Граждане РФ сталкиваются с отказом во время оформления электронного документа на сайте посольства страны в Москве.

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Россияне, пытающиеся оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства в РФ, получили отказ. При этом сам отказ приходит гражданам на украинском языке.

Жители России, которые направляются в Мексику в туристических целях, с января 2017 года имеют право въехать в страну по электронной визе. Но лишь воздушным путем.

Для оформления электронного документа нужно заполнить на сайте дипмиссии анкету с личными данными, указать гражданство, даты посещения Мексики, передает РИА Новости.

Сейчас, если указать гражданство «Россия», то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке. В нем говорится, что запрос «не обработан».

Ранее Польша предложила остановить выдачу виз россиянам в рамках санкций против РФ. По словам премьера страны Матеуша Моравецкого, это необходимо для того, чтобы россияне осознали происходящее на Украине.