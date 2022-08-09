МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в украинском батальоне потеряли более 340 человек убитыми и ранеными.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России рассказали о самовольном оставлении позиций военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции», - заметил Конашенков.

Также, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен украинский заглубленный командный пункт. Он принадлежал воздушным силам Украины и находился в районе населенного пункта Вороновица в Винницкой области.

Еще Игорь Конашенков сообщил об уничтожении крупного вражеского склада с боеприпасами. Он находился в районе населенного пункта Умань в Черкасской области. При ударе было уничтожено более 300 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS и большое количество боеприпасам к гаубицам М777 американского производства.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов