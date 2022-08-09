Кремль: если на Украине появится производство турецких БЛА, оно будет демилитаризовано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание на Украине завода по производству беспилотников из Турции лишь продлит страдания украинцев.

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В Кремле заявили, что создание на Украине завода по производству беспилотников из Турции не принесет украинцам счастья, но лишь продлит их страдания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Факт создания такого объекта, который сразу же попадет под тему демилитаризации, конечно, это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», - сказал Песков журналистам.

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