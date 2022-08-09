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Выбитые стекла, разрушенные стены: кадры попадания снаряда в дом в Донецке

Андрей Аркадьев
Роман Закурдаев
11:54 09.08.2022
В момент обстрела в этом доме находились два человека, они не пострадали, но сам дом восстановлению вряд ли подлежит.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Артиллерия ВСУ обстреляла ночью Киевский район Донецка. Кадры с последствиями ударов публикует «Звезда». Один из снарядов прилетел прямо в стену дома, есть серьезные разрушения, однако уцелел находившийся рядом с местом прилета газопровод.

«Чтобы не начался пожар, хозяин дома отключил газ. В момент обстрела в этом доме находились два человека, они не пострадали, но сам дом восстановлению вряд ли подлежит», - сказал корреспондент Роман Закурдаев.

Также корреспондент показал кадры пострадавшего от обстрелов гаража, который чудом уцелел. Его кровля едва не обвалилась. По характеру разрушений можно понять, что разлет осколков был интенсивным.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок 2С23 «Нона-СВК».

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