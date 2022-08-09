Bloomberg: страны юга Европы тайно скупают российскую нефть в рекордных объемах

Поставки нефти из РФ в Италию достигли максимума за последние семь недель, в Турцию - максимума за шесть недель.

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Страны юга Европы и Средиземноморья тайно проводят рекордные закупки российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров.

«Поставки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельных максимумов... компенсируя очередное падение поставок потребителям в Северной Европе», - пишет агентство.

Так, поставки в Италию достигли максимума за последние семь недель, в Турцию - максимума за шесть недель. Испания, в свою очередь, приняла первую с апреля партию сырой нефти марки Urals (с поставкой из Казахстана). На прошлой неделе впервые с февраля нефть российского сорта закупила Греция (с поставкой из Прибалтики). Совокупные поставки нефти в Болгарию и Румынию выросли до впервые за три недели до 255 000 баррелей в сутки.

Некоторые из поступивших грузов нефти российского сорта из портов РФ идентифицировались как нероссийские. Это означает, что соблюдение вступающего в декабре запрета на экспорт российской нефти будет сложно контролировать, отмечает агентство. В свою очередь рекордные закупки нефти подчеркивают те трудности, с которыми регион столкнется из-за санкций.

Евросоюз в очередном пакете санкций ввел частичное эмбарго на нефтяной экспорт из РФ, который затрагивает две трети поставок. Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что до конца года Европа планирует сократить поставки российской нефти на 92%.