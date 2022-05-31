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Страны ЕС договорились о частичном нефтяном эмбарго против России

Анна Касаткина
01:19 31.05.2022
В новый пакет санкций также войдут отключение Сбербанка от SWIFT, запрет еще трех российских телеканалов, а также персональные санкции.
Страны ЕС договорились о частичном нефтяном эмбарго против России
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
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Страны-члены Евросоюза договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Достигнута договоренность о запрете на экспорт российской нефти в Евросоюз. Это немедленно затрагивает две трети поставок нефти из России», - написал он в Twitter.

Кроме того, по словам Мишеля, в новый пакет санкций включат отключение Сбербанка от SWIFT, запрет еще трех российских телеканалов, а также персональные санкции.

Страны ЕС с начала мая пытались достичь соглашения по эмбарго российской нефти. Основное сопротивление подобного рода ограничениям оказывала Венгрия, в стране заявили, что это уничтожит ее экономику. После этого в ЕС решили запретить доставку нефти по морю, а для нефтепровода «Дружба» сделать исключение - он должен продолжить работу.

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