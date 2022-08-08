Стали известны новые подробности состояния здоровья Чубайса

О том, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из клиник в Европе стало известно в конце июля.

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До четырех недель может занять реабилитация бывшего спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса после перенесенного синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщил близкий к семье политика источник.

«Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают все восстановить за четыре недели», - приводит ТАСС его слова.

О том, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из клиник в Европе стало известно в конце июля. Сообщалось, что у политика диагностирован синдром Гийена-Барре. Обычно это заболевание сопровождается мышечной слабостью, болезненными ощущениями, онемением, а порой даже параличом.

В марте этого года стало известно, что Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями. В Кремли отметили, что он покинул эту должность по собственному желанию.