Собчак сообщила, что Чубайс в реанимации

Как утверждается, у него был диагностирован редкий синдром Гийена-Барре.

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Анатолий Чубайс попал в реанимацию, он находится в одной из клиник в Европе, сообщает журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича : “Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное”», - написала она.

Синдром Гийена-Барре, который, как утверждается, диагностировали у Чубайса, - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражается собственными периферическими нервами.

Обычно синдром сопровождается мышечной слабостью, болезненными ощущениями, онемением, а порой даже параличом.

В марте этого года стало известно, что Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями. В Кремли отметили, что он покинул эту должность по собственному желанию.