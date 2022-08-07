La Repubblica: Анатолия Чубайса выписали из клиники в итальянской Сардинии

Как передает местное СМИ, Чубайс направляется во Франкфурт, где пройдет реабилитацию.

© Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из клиники Mater Olbia в итальянской Сардинии. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Как передает издание, экс-глава «Роснано» выписан из больницы и направляется во Франкфурт, где пройдет реабилитацию. Согласно статье итальянской газеты, причиной ухудшения состояния Анатолия Чубайса является синдром Гийена-Барре - серьезное неврологическое заболевание, которое парализовало его руки и ноги.

Напомним, Анатолия Чубайса госпитализировали в конце июля. Он находится в одной из европейских клиник. Врачи диагностировали у политика синдром Гийена-Барре.