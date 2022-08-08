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Китайская армия продлила учения вокруг Тайваня

Ян Брацкий
07:53 08.08.2022
Военные отрабатывают приемы противолодочной обороны, а также наступательные действия на море.
Китайская армия продлила учения вокруг Тайваня
© Фото: ТРК "Звезда"
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Китайские вооруженные силы продолжат учения вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии КНР (НОАК). Восточная зона боевого командования продлевает срок учений вокруг Тайваня уже второй день подряд.

«Восьмого августа Восточная зона боевого командования продолжит проводить совместные учения в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Масштабные военные учения Китая стали ответом на недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Этот визит состоялся, несмотря на протесты официального Пекина.

Ранее посол КНР Цинь Ган в США предупредил о мощном и сильном ответе Пекина на несанкционированный визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, МИД Китая заявил США о решительном протесте из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждении посещения территории КНР одним из руководителей США без согласования с Пекином.

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