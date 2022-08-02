Китай в ноте протеста США осудил визит Пелоси на Тайвань

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МИД Китая заявил США о решительном протесте из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждении посещения территории КНР одним из руководителей США без согласования с Пекином. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

Китай призывает США прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР , - цитирует РИА Новости заявление МИД Китайской народной республики.

В Пекине считают, что визит Пелоси серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения китайско-американских коммюнике о Тайване, как территории КНР. Китай призывает США не вмешиваться во внутренние дела КНР и не поддерживать сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня.

"Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси проигнорировала решительный протест Китая и посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — говорится в ноте протеста МИД КНР.

Власти Китая заявили, что готовы принять необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

"В ответ на необъявленный визит спикера Палаты представителей Конгресса США на китайский Тайвань Китай непременно примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить государственный суверенитет и территориальную целостность", - документ МИД КНР цитирует агентство Синьхуа.

Напомним, что сегодня начался визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайван, что вызвало обострение китайско-американских отношений.