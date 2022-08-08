Взрыв прогремел на горящей нефтебазе в кубинской провинции Матансас

Возгорание произошло после удара молнии в один из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тысяч кубометров.

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Один из топливных резервуаров на горящей нефтебазе в кубинской провинции Матансас взорвался. Инцидент произошел накануне поздно вечером, сообщает местное издание Granma. Всего, по данным газеты, огнем уничтожены два из восьми резервуаров хранилища.

В результате пожара уже пострадали более сотни человек, включая министра энергетики и горнорудной промышленности страны Николаса Арронте Круса. Всего по имеющимся данным насчитывается 121 пострадавший в результате инцидента. Пятеро пребывают в критическом состоянии: за их жизни борются врачи. Состояние еще троих оценивается как тяжелое.

Возгорание в Матансасе произошло в одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тысяч кубометров. Причиной происшествия стал удар молнии. В настоящее время тушение пламени на месте продолжается.