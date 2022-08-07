Министр энергетики Кубы оказался среди 121 пострадавшего при пожаре на нефтехранилище
На Кубе вспыхнул крупных пожар на территории нефтехранилища в провинции Матансас. В результате случившегося пострадали более сотни человек, включая министра энергетики и горнорудной промышленности страны Николаса Арронте Круса.
Госслужащий был госпитализирован в больницу им. Фаустино Переса, где получил необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщило агентство Prensa Latina. В этом же учреждении в настоящий момент находятся около 70 человек, также получивших повреждения при пожаре.
Всего по имеющимся данным насчитывается 121 пострадавший в результате инцидента. Пятеро пребывают в критическом состоянии: за их жизни борются врачи. Состояние еще троих оценивается как тяжелое.
Помимо этого, как сообщило правительство Кубы в Twitter, 17 человек были объявлены пропавшими без вести. Примерно восемь сотен жителей близлежащий районов были эвакуированы из своих жилищ.
Возгорание в Матансасе произошло в одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тысяч кубометров. Причиной происшествия стал удар молнии. В настоящее время тушение пламени на месте продолжается.