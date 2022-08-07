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Президент Кубы поблагодарил Россию за предложение помощи в тушении пожара

Марина Крижановская
02:56 07.08.2022
Также благодарность была адресована правительствам Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины, Чили и США.
Президент Кубы поблагодарил Россию за предложение помощи в тушении пожара
© Фото: @TeresitaRomeroR Twitter
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Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес выразил свою благодарность России за предложенную ею помощь в тушении пожара. Ранее он возник на нефтехранилище в порту Матансас.

Вместе с Россией свою помощь предложили ряд стран - Мексика, Венесуэла, Никарагуа, Чили, Аргентина и США. Слова благодарности глава кубинской нации выразил в своем аккаунте в Twitter. Его слова приводит РИА Новости.

«Выражаем глубокую признательность правительствам Мексики, Венесуэлы, России, Никарагуа, Аргентины и Чили, оперативно предложившим солидарную материальную помощь перед лицом этой сложной ситуации. Мы также благодарим США за предложенные технические консультации», - цитирует агентство президента Кубы.

Отмечается, что сильный пожар начался в порту Кубы после того, как в купол резервуара ударила молния. Резервуар содержал порядка 25 тысяч кубометров нефти. Как информирует агентство, без вести пропали 17 человек, 77 пострадали и еще некоторые находятся в критическом состоянии. Тушение огня продолжается на протяжении суток.

Ранее на протяжении 18 часов происходило тушение склада OZON в подмосковном городе Истра. Пожарные смогли остановить распространение огня, вспыхнувшего на складе маркетплейса на площади 55 тысяч квадратных метров. Большая часть складского комплекса, занимающего 400 тысяч квадратных метров, была спасена. 

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