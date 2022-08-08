Посольство РФ в США прокомментировало сообщения об «ударах» по ЗАЭС

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Российское посольство в США после сообщений американских СМИ, которые обвинили ВС РФ в «ударах» по Запорожской АЭС, призвало иностранных журналистов прекратить повторять «русофобские измышления».

«Призываем ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины», - также подчеркивается в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что американские издания развернули «огульную кампанию по дезинформации».

Напомним, украинские националисты 5 августа нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС. В результате обстрелов были повреждены две линии электропередачи и водородопровод. Свыше десяти тысяч жителей региона остались без электричества и водоснабжения.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими войсками происходят намеренно и регулярно, что создает реальную угрозу ядерной безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

В военном ведомстве отметили, что в случае аварии произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.