МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы

Начальник НЦУО указал, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

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Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими войсками происходят намеренно и регулярно, что создает реальную угрозу ядерной безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В соответствии с Международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г., указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм. При этом сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», - добавил Мизинцев.

Начальник НЦУО указал, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения могут оказаться Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Винницкая области, Донецкая и Луганская народные республики, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавия, Болгария и Румыния.

«Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3 000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», - говорит Мизинцев.

Также начальник НЦУО от лица российского военного ведомства призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации осудить действия украинских властей и принять меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах страны.

Напомним, украинские националисты 5 августа нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС. В результате обстрелов были повреждены две линии электропередачи и водородопровод. Свыше десяти тысяч жителей региона остались без электричества и водоснабжения. Вооруженные Силы РФ осуществили прикрытие объекта и тем самым не допустили повреждения критически важной инфраструктуры АЭС.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.