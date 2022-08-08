Байден поддержал право Израиля на «защиту от атак»

© Фото: Oliver Contreras - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приветствовал объявление перемирия между Израилем и палестинской группировки «Исламский джихад»*. При этом он отметил право Израиля на «защиту от атак».

Байден отметил, что США в течение последних 72 часов взаимодействовали с представителями Израиля, Палестинской автономии, Египта, Катара, Иордании, а также других стран для быстрого урегулирования конфликта.

«Я приветствую сегодняшнее объявление о прекращении огня», - сказал Байден.

Президент США также завил о «давней и непоколебимой» поддержке безопасности Израиля, в том числе, его права на «защиту от атак». Байден отметил, что последние три дня Израиль «защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов» со стороны группировки «Исламский джихад»*.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 5 августа, начала операцию «Рассвет» в секторе Газа. В ходе нее был ликвидирован один из командиров военного крыла «Исламского джихада»* Тайсира аль-Джабари. Стороны объявили перемирие с 23.30 7 августа, однако удары с обоих сторон продолжились. В результате израильских обстрелов в секторе Газа погибло как минимум 44 человека, включая 15 детей.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.