Израиль подтвердил наступление перемирия в секторе Газа

Израиль оставляет за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня.

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Перемирие между Израилем и группировкой «Исламский джихад»* из Палестины вступает в силу в 23.30, при этом в случае нарушения прекращения огня израильская сторона может применить силу. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля.

«Прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23.30», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Израиль вправе применить силу в случае нарушения режима прекращения огня.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 5 августа, начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Согласно информации Минздрава анклава, в результате авиаударов погибли 41 человек, включая 15 детей, еще более 300 получили ранения. Группировка «Исламский джихад»* подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. Вечером 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции достигнуты и продолжать ее смысла нет.



*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.