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Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 44

Анна Касаткина
01:03 08.08.2022
В Израиле заявили, что наносят удары на территории анклава после наступления перемирия в ответ на ракетный обстрел.
Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 44
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress
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Число погибших в секторе Газа в результате авиаударов Израиля выросло до 44. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Палестины.

Как говорится в сообщении, убито 44 человека, включая 15 детей, еще 360 человек получили ранения с начала израильской операции «Рассвет» в секторе Газа.

В Израиле заявили, что наносят удары по военным целям группировки «Исламский джихад»* на территории анклава после наступления перемирия в ответ на ракетный обстрел несколькими минутами ранее, уточняет AlJzeera.

Ранее в Израиле подтвердили наступление перемирия в 23.30 7 августа. При этом, как отмечалось в сообщении пресс-службы премьер-министра страны, в случае нарушения режима прекращения огня Израиль оставляет за собой право применить силу.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 5 августа, начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа.  Позже группировка подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в результате израильских ударов. Вечером 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции достигнуты и продолжать ее смысла нет.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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