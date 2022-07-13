Эксперт рассказал, насколько ниже себестоимости украинцы продают ПТРК на черном рынке

По его словам, черный рынок расширяется не только за счет стрелкового оружия - туда попали уже «коллективные», «групповые» виды оружия.

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Противотанковые ракетные комплексы на черном рынке продают в 18 раз ниже себестоимости. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт комплексной безопасности, ветеран боевых действий полковник запаса Роман Насонов.

Кроме того, он назвал виды вооружения, которые можно встретить на нелегальном рынке. По его словам, он расширяется не только за счет стрелкового оружия - туда попали уже «коллективные», «групповые» виды оружия.

«Имеются уже боевые машины, которые тихонечко уже перемещаются на черный рынок. Думаю, РСЗО там тоже будет, это вопрос какого-то отрезка времени», - сказал Насонов.

Ранее сообщалось, что колоссальные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к появлению на Украине площадок в даркнете, на которых можно найти объявления о продаже оружия.

В середине прошлого месяца официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила, что поставляемое Киеву оружие «расползется» по Европе и приведет к расширению черных рынков.