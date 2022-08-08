Угроза катастрофы, обстрелы и фейки: что известно о ситуации с Запорожской АЭС

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Обстрел Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины едва не закончился крупной гуманитарной катастрофой. Чудом снаряды не попали по станции. Всего 400 метров разделяют воронки от разрывов и действующий энергоблок. Повсюду осколки и повреждённые строения. Ракетный двигатель тоже рухнул в опасной близости от энергоблока.

В Министерстве обороны России уже назвали произошедшее актом ядерного терроризма. А в администрации Энергодара, где находится ЗАЭС, уточнили, что в ходе ударов ВСУ применяли кассетные снаряды реактивной системы залпового огня «Ураган». Пострадал район сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

И это не первая провокация вооружённых формирований Украины на объекте. После пятничного артиллерийского обстрела станции возник пожар и оборвало две линии электропередачи, питающие энергоблоки. В Кремле призвали Запад воздействовать на Киев, чтобы его действия не привели к техногенной катастрофе.

«Чрезвычайно опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы. И здесь мы рассчитываем на то, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние для того, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сейчас станция работает штатно, но в целях безопасности снижена мощность двух энергоблоков. Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. Авария на ней грозит всему континенту. Об этом не раз предупреждали в российском Минобороны. Понимают риски и в ООН.

«Любая атака на атомную станцию — самоубийство, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся, и в то же время я рассчитываю, что Международное агентство по атомной энергии будет иметь доступ к станции и сможет осуществлять свои полномочия», - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В самом МАГАТЭ, как заявляют, встревожены обстрелами. Глава организации Рафаэль Гросси говорит о вполне реальной опасности ядерной катастрофы и объявляет о намерениях обсудить с генсеком ООН поездку на АЭС. Но в МИД РФ считают, что Киеву не выгоден такой визит.

«У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные. Но остается вопрос: а слышат ли в Киеве эти сигналы? Ведь руководители ООН и МАГАТЭ раз за разом демонстрируют нежелание указать на деятелей в Киеве. В итоге создается впечатление, будто ракеты и снаряды сыплются на Запорожскую АЭС, а также на находящийся в непосредственной близости город Энергодар из ниоткуда», - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Киев в обстрелах обвиняет российских военных. При этом как раз Россия, фиксируя факты ударов по станции, готова предоставить профильным организациям все данные для расследования. А власти Запорожской области в любой момент готовы принять представителей ООН и МАГАТЭ.

«Очень бы хотел, чтобы приехал сюда руководитель и посмотрел, кто на самом деле является защитником атомного реактора, а кто по нему бьет беспилотниками и тогда, кто является террористом, кто является защитником мира, все стало бы на свои места», - сказал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий

Для предотвращения утечек радиоактивных материалов с Запорожской АЭС, её с марта охраняют бойцы ВС РФ. При этом управляется станция украинским оператором. Тем временем украинские паблики распространяют фейки, что якобы российские военные заминировали станцию, а перед ними лично выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Но создатели фальшивок даже не проверяют написанное и все перепутали.

Напомним, три артиллерийских удара по станции и Энергодару украинские военные произвели в минувшую пятницу, 5 августа. ВСУ выпустили двадцать снарядов калибром 152 миллиметра.