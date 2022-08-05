МО РФ: режим Зеленского осуществляет акты ядерного терроризма

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В Министерстве обороны России заявили, что режим президента Украины Владимира Зеленского проводит акты ядерного терроризма. Таким образом военное ведомство отреагировало на обстрелы Запорожской АЭС и города Энергодара со стороны украинской армии. Вместе с тем Минобороны обратилось к международным организациям с призывом осудить действия ВСУ.

«В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, по данным МО РФ, по территории Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар украинские вооруженные силы осуществили три артиллерийских удара. Отмечается, что на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, а также снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.