В посольстве Украины заявили, что покупатель отказался от следовавшего в Ливан зерна

Сейчас поставщик ищет нового покупателя для 26 тысяч тонн кукурузы.

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Покупатель крупной партии украинского зерна в Ливане отказался от сделки из-за задержки груза, которое следовало на судне Razoni. Сейчас поставщик ищет нового покупателя для 26 тысяч тонн кукурузы.

«Согласно информации от поставщика груза, конечный покупатель в Ливане отказался получить груз из-за задержки в доставке (более пяти месяцев). Так что теперь поставщик груза ищет другого покупателя», — заявили в украинском посольстве в Бейруте.

Напомним, 1 августа стало известно, что из Одессы вышло первое судно с украинским зерном в рамках реализации соглашения по вывозу украинского зерна и экспорта российской продукции. Им был именно сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне.

Спустя неделю судно должно было прибыть в Ливан, но оно изменило курс и не зашло в порт Триполи. Сейчас сухогруз ожидает, когда найдется новый покупатель кукурузы.