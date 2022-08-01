Первое судно с зерном вышло из порта Одессы

Согласно стамбульскому соглашению по вывозу зерна, Россия также продолжит импортировать свою продукцию.

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Из порта Одессы вышло первое судно с украинским зерном в рамках реализации соглашения по вывозу украинского зерна и экспорта российской продукции. Как сообщает Минобороны Турции, это сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, 2 августа он должен прибыть в Стамбул.

«Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта», - написал в соцсетях министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, 22 июля главы Минобороны России, Турции и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. В содержании меморандума - разблокирование поставок российской сельхозпродукции и удобрений, вывод их на мировой рынок, а также содействие в вывозе украинского зерна.