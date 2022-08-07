Первое судно с украинским зерном изменило маршрут

Из порта Одессы судно вышло 1 августа, оно должно было прибыть в Ливан сегодня утром.

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Министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз с украинским зерном Razoni изменил курс и, скорее всего, ждет указаний о новом пункте назначения. Из порта Одессы судно вышло 1 августа, оно должно было прибыть в Ливан сегодня утром.

«Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно был прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения», - приводит слова политика РИА Новости.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.