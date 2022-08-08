Entsog: Латвия возобновила импорт российского газа 5 августа

Голубое топливо из России поставляется потребителям по магистральному газопроводу Валдай - Псков - Рига. Через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» поступает около 4 миллионов кубометров в сутки.

© Фото: Газпром

Латвия возобновила поставки российского газа, которые были прекращены в конце июля. Об этом стало известно из данных платформы Entsog, которая объединяет информацию операторов газотранспортных систем стран Европы.

Сообщается, что импорт был возобновлен 5 августа. Голубое топливо из России поставляется потребителям по магистральному газопроводу Валдай - Псков - Рига. Через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» поступает около 4 миллионов кубометров в сутки.

Компания «Газпром» сообщила о прекращении поставок газа в Латвию 30 июля. Корпорация отмечала, что это было связано с нарушением условий отбора газа.

Ранее министры энергетики Евросоюза договорились о снижении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой. Страны ЕС решили добровольно перейти в режим экономии газа, чтобы подготовиться к возможным сбоям поставок голубого топлива из России.