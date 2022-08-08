В Тайбэе заявили, что свыше 20 летательных аппаратов КНР приближались к острову

Сегодня Китай продлил срок учений вокруг Тайваня второй день подряд.

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Более 20 летательных аппаратов китайских военно-воздушных сил во время учений приближались к Тайваню, заявили в военном ведомстве острова.

В министерстве утверждают, что в операции китайской армии были задействованы восемь истребителей Су-30, шесть J-11, четыре J-16, два истребителя-бомбардировщика JH-7 и противолодочный вертолет Ка-28.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, несмотря на предупреждения со стороны Пекина, нанесла визит в Тайбэй. В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что поездка была организована с целью обострить кризис и назвали ее вульгарной комедией.

В минувший четверг, 4 августа, Китай начал масштабные маневры с ракетными стрельбами в нескольких зонах акватории Тайваня, которые должны были закончиться накануне, 8 августа. Впоследствии Пекин решил продлить учения на неопределенный срок.